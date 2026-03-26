Durazo respalda la educación de estudiantes de Miguel Alemán con becas y mejoras en planteles

Hermosillo, Sonora.- Un impulso a la educación en beneficio de los estudiantes del poblado de Miguel Alemán, dio el gobernador Alfonso Durazo Montaño al entregar infraestructura y equipamiento en el plantel CBTA 264 y becas a estudiantes de primaria, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.

En una intensa gira de trabajo por la zona rural poniente de Hermosillo, el mandatario estatal entregó 736 becas del programa Sonora de Oportunidades para niños de primarias públicas en la comunidad de Miguel Alemán, para lo cual se destinó un recurso de 1 millón 619 mil 200 pesos.

El gobernador Durazo destacó que este respaldo económico hace la diferencia para que los jóvenes no abandonen sus estudios por motivos económicos, permitiendo continuar adelante con su formación académica respaldada por el Gobierno de Sonora.

La beca que hoy entregamos tiene el propósito de ayudar a estos niños, a sus familias, a transitar esta etapa de estudiantes con las menores limitaciones posibles. No les va a resolver su situación económica, pero tampoco es el objetivo de una beca, es que los niños puedan atender alguna de sus necesidades más elementales", señaló.

En el marco de la Estrategia Nacional de Ampliación y Fortalecimiento al Bachillerato, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo visitó la ampliación del CBTA número 264 de Miguel Alemán, donde se invierten 20 millones 252 mil 259 pesos.

En Miguel Alemán, entregamos la ampliación del CBTA 264, un espacio renovado para que nuestras y nuestros estudiantes se preparen con las mejores herramientas.

Invertir en infraestructura educativa es bienestar y un futuro seguro para Sonora.#sonorasetransforma… pic.twitter.com/OL24aZnaMq — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 27, 2026

Entre las mejoras realizadas están la construcción de dos aulas, centro de cómputo, servicios sanitarios, cancha, tejaban, alimentación eléctrica, y obra exterior. El equipamiento consta en mobiliario para aulas, centro de cómputo, computadoras, impresoras, equipos multifuncionales, pantallas y reguladores.

Estuvieron presentes: Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Jacobo Mendoza Ruiz, diputado federal por Sonora; Jesús Javier Ceballos Corral, secretario de la sección 54 del SNTE; Amairany Peña Escalante, diputada local; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Olga Jimena Calderón Piña, estudiante; y Daniela Montelongo, directora de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez.

En Miguel Alemán, entregamos becas Sonora de Oportunidades a niñas y niños de primaria. Con este apoyo directo, garantizamos que nadie se quede atrás por falta de recursos.



Con educación y oportunidades, Sonora se transforma.#sonorasetransforma #tierradeoportunidades pic.twitter.com/w9XE97LGT0 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui