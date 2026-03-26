Elías Retes busca que Navojoa cuente con su propio banco de materiales para bacheo

Navojoa, Sonora.- El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, anunció el proyecto de adquisición de terrenos para que el Ayuntamiento pueda convertirlos en un banco de materiales y sea capaz de fabricar su propio asfalto, con lo cual se buscará combatir el rezago en bacheo y pavimentación en la ciudad.

De acuerdo a los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que alrededor del 60 por ciento de las calles de Navojoa están cubiertas por terracería, por lo que contar con una planta de asfalto propia permitiría al Ayuntamiento hacerle frente a este rezago de una manera más eficaz.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes anunció que con la planta de asfalto se podrá producir hasta 130 metros cúbicos (m3) de chapopote al día, con lo cual se podrá cubrir hasta 250 metros lineales de pavimentación diaria y avanzar significativamente en los trabajos de bacheo y recarpetización en el casco urbano y comunidades rurales.

Viene un proyecto muy ambicioso de una planta de asfalto, donde nos vamos a equipar con un terreno para poder tener un banco de materiales y poder hacer nuestro propio asfalto y todo eso cuesta… Traemos una meta muy ambiciosa de 250 metros lineales de pavimentación diaria y lo vamos a lograr, pero necesitamos equiparnos para poder lograr ese objetivo", afirmó el munícipe.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) informó que hasta el momento se ha logrado bachear más de nueve mil 103 metros cuadrados, lo cual significa un avance del 50 por ciento del total de baches que se tienen registrados en la ciudad, por lo que la cristalización de este proyecto permitirá darle solución al resto de los baches.

Fuente: Tribuna del Yaqui