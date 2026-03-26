Enseñan oficios en Itama de Hermosillo para favorecer la reinserción laboral de los jóvenes

Hermosillo, Sonora.- Para que los jóvenes que egresan de los Centros Especializados del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), tengan mayores opciones de colocarse en un empleo y evitar reincidencia en una conducta delictiva, la población interna participa en talleres de capacitación como parte de su atención.

Aprender oficios como panadería, corte de pelo e instalación de piso, incrementa las oportunidades de una reinserción laboral de los jóvenes que cumplen una medida de internamiento.

Karla Ibeth Quijada Romo, directora general del Itama en Sonora, informó que, desde el ingreso de cada joven, se elabora un plan de tratamiento que incluye atención a la salud, educación, deporte, cultura y aprendizaje de oficios.

Con la contribución de instructores del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) e Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), en los centros Itama se imparten talleres de oficios.

Actualmente, en el centro ubicado en San Luis Río Colorado se ofrece el curso de aplicación de piso y panadería; cabe destacar que el producto elaborado se utiliza para el consumo del resto de los compañeros. Y en el Centro Hermosillo Uno, se imparte el curso de corte de pelo, actividad que registra gran demanda entre la población.

El aprendizaje de oficios como panadería, corte de pelo e instalación de piso que imparten instituciones como Cecati e Icatson, incrementa las oportunidades de una reinserción laboral de los jóvenes que cumplen una medida de internamiento en Centros ITAMA.#SSPCSonora pic.twitter.com/gCA5QwSRYZ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui