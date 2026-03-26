Hermosillo, Sonora.-Teniendo como objetivo el fortalecimiento de la reforestación con especies nativas y buscando promover la colaboración entre el Gobierno del Estado y los municipios, el Gobierno de Sonora, por medio de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, dio comienzo oficial al Programa Estatal de Reforestación. 'Por un Sonora sustentable' en apoyo a los municipios.

En el evento se realizó la firma de la Carta Verde por parte de los municipios participantes, consolidando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el impulso de acciones conjuntas en favor de la sustentabilidad. Simultáneamente se realizó la entrega de los árboles provenientes del Vivero Estatal de Sonora, siendo una de las estrategias para fortalecer la reforestación en distintas regiones de la entidad.

Gobierno de Sonora inicia Programa Estatal de Reforestación 'Por un Sonora Sustentable'

Presentando el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, al comisionado de Cedes, el licenciado Carlos Zatarain González, liderando el banderazo de salida para la donación de árboles, donde se destaca la importancia de sumar esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno para tener un Sonora más sustentable.

El Gobierno de Sonora sigue reafirmando su compromiso con la protección del medio ambiente, así como el bienestar de las y los sonorenses, impulsando políticas públicas que contribuyen a un desarrollo sostenible en todo el estado.

Gobierno de Sonora inicia Programa Estatal de Reforestación 'Por un Sonora Sustentable'

Fuente: Tribuna del Yaqui