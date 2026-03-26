Impulsan liderazgo femenino con libro 'Mujeres que Transforman la Industria' en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con invitados especiales, integrantes de la cámara, así como público en general, se presentó en el auditorio del Hospital San José de Hermosillo el libro 'Mujeres que Transforman la Industria', una obra que refleja 13 historias de mujeres empresarias exitosas que narran su experiencia de crecimiento.

Margarita Bejarano, coordinadora de la comisión de mujeres de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Hermosillo, detalló que el propósito de reunir 13 historias de éxito de mujeres empresarias es para reconocer su trabajo y que su trayectoria sea ejemplo para las nuevas emprendedoras.

Este fue el integrable de la comisión de mujeres industriales; nos propusimos tener, que empieza por reconocer el valor de las mujeres en la industria, por visibilizarlas. Todas ellas son de alguna manera transgresoras por desarrollarse en ámbitos profesionales que están marcados por ambientes masculinizados y cada una de las 13 historias compiladas en este libro representa una historia de éxito".

'Mujeres que transforman la industria' es un libro que fue coordinado por Margarita Bejarano y editado por Ana Fontes, para hacer notar las historias de éxito de mujeres sonorenses, que han formado, además de un patrimonio, aporte a la economía y el crecimiento de la industria.

Algunas de las historias que se cuentan en el libro 'Mujeres que transforman la industria' son María Elena Gallegos, Lupita López Terán, Claudia Heredia, entre otras que han sido caso de éxito y que lideran en la industria de la transformación.

El libro tuvo un tiraje de 100 ejemplares que se vendieron rápido y se espera el patrocinio de algún empresario que le apueste a la reimpresión de más ejemplares para llegar a más mujeres que también puedan emprender y ser un próximo caso de éxito en Hermosillo y en el país y en el mundo.

En la presentación estuvo Luis Eduardo García Lafarga, presidente del Hospital San José Hermosillo, así como empresarias y miembros de la cámara.

#Hermosillo | Presentan en el Hospital San José el libro "Mujeres que transforman la industria", 13 historias de mujeres empresarias exitosas de CANACINTRA Hermosillo uD83DuDEBAuD83DuDCD5 pic.twitter.com/dVFVknHFPd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui