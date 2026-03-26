Javier Lamarque asegura presupuesto de 700 mil pesos para impulsar el Festival Cultural Tetabiakte 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Recursos por el orden de los 700 mil pesos son los que consiguieron gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno estatal por parte del alcalde Javier Lamarque Cano. Estos serán invertidos en la puesta en marcha del Festival Cultural Tetabiakte en su edición 2026.

El edil cajemense expresó que el festival antes mencionado es uno de los eventos culturales más significativos del sur del estado de Sonora y que, gracias a estos apoyos otorgados por el estado, se podrá mejorar la calidad de los espectáculos y de esta manera ofrecerle a la comunidad eventos de primer nivel.

Estamos trabajando para reforzar y mejorar los eventos culturales que se realizan en nuestro municipio, particularmente eventos como la Semana Santa en Cócorit, el Festival Tetabiakte, entre otros, por eso les informamos que se ha logrado obtener un apoyo importante para el Festival Tetabiakte", reafirmó el presidente de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Fuente: Tribuna del Yaqui