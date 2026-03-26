Javier Lamarque reconoce los 70 años de esfuerzo agrícola en el Valle del Yaqui

Cajeme, Sonora.- Con el objetivo de conmemorar el Día del Agricultor, el municipio de Cajeme realizó la conmemoración del 70 aniversario en un evento que reunió a las autoridades, investigadores y productores del Valle del Yaqui, contando con la exposición de diversos stands y la entrega de reconocimientos a agricultores destacados en su trayectoria y aportación al sector, donde se destacó la importancia del campo sonorense y su impacto a nivel mundial.

El presidente municipal Javier Lamarque Cano hizo énfasis en que esta conmemoración representa no solo el reconocimiento a la riqueza del campo, sino que es un llamado a enfrentar los retos actuales, señalando que el Valle del Yaqui ha sido un ejemplo mundial en productividad agrícola, gracias a la combinación de ciencia y trabajo, resaltando el legado del Dr. Norman E. Borlaug, cuyo trabajo ha permitido combatir el hambre mundial, así como la importancia de instituciones como el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste.

Día del Agricultor: Lamarque reconoce los 70 años de esfuerzo agrícola en el valle del Yaqui

"Celebrar 70 años del Día del Agricultor es reconocer la riqueza del campo sonorense, pero también es asumir con responsabilidad los retos del presente. El Valle del Yaqui ha sido ejemplo mundial de productividad agrícola; aquí la ciencia y el trabajo del agricultor transformaron la historia de la alimentación en el mundo, por eso es importante reconocer al Centro de Investigaciones Agrícolas del Noreste y recordar el legado del Dr. Norman E. Borlaug, cuyo trabajo permitió combatir el hambre en el mundo", mencionó el presidente municipal.

Sin embargo, Lamarque enfatizó que actualmente el campo enfrenta desafíos importantes como la sequía, la escasez de agua y la incertidumbre en los ciclos productivos debido al cambio climático, que ante ellos resalta la necesidad de impulsar la reconversión productiva, apostando por cultivos de menos consumo hídrico, mayor rendimiento, además de mercados seguros, y la promoción de la tecnificación del riego y un uso más eficiente del agua.

No obstante, la titular de Sagarhpa en Sonora, Celia López Cárdenas, ha reconocido el esfuerzo de las y los productores, destacando que el trabajo en el campo representa un acto de compromiso diario para garantizar la alimentación y el sustento de miles; de igual manera, resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la investigación científica y la producción agrícola para el avance hacia la soberanía alimentaria.

"Quiero agradecer especialmente a nuestro amigo el alcalde Javier Lamarque, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos el día de hoy, un hombre con una intachable trayectoria, un gran ser humano y uno de los alcaldes más comprometidos y honestos, no solo en Sonora, sino de todo México. Hoy el Día del Agricultor nos debe convocar para reconocer qué hay detrás del campo, de ese esfuerzo enorme de hombres y mujeres que día a día hacen de su trabajo un acto heroico, invertir y trabajar con la fe y la confianza de poder llevar rentabilidad y sustento a sus hogares", expresó Celia López.

Día del Agricultor: Lamarque reconoce los 70 años de esfuerzo agrícola en el valle del Yaqui

Durante la ceremonia también estuvieron presentes Jesús Larraguibel, presidente del Patronato del Pieaes; Alejandro Espinoza Calderón, director general del Inifap; José Luis Figueroa, encargado de la Dirección General del Firap en el Noroeste; Ramón Cárdenas, director general de la Sader; Flavio Breseghello, director del Programa Global de Trigo en CIMMYT; presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Mario Alberto Pablos Domínguez; entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui