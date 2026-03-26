Ciudad Obregón, Sonora.- Las principales presas de Sonora presentan niveles de almacenamiento variables, pero en general se cuenta con suficiente volumen de agua para atender la demanda del ciclo 2025-2026, informó Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con los registros más recientes, la cuenca del río Yaqui y la del río Mayo mantienen reservas suficientes para el consumo agrícola y doméstico, mientras que algunas presas como Rodolfo Félix Valdez y Abelardo Rodríguez Luján presentan niveles bajos, por lo que es necesario reforzar el suministro a través de pozos y el acueducto Independencia.

Se prevé ciclo 2026 con disponibilidad suficiente de agua en presas de Sonora

Niveles actuales de almacenamiento

Según los datos proporcionados por Conagua, las presas de Sonora presentan la siguiente situación: Presas del sur del estado: Plutarco E. Calles reporta un almacenamiento de 768.581 hm³, Álvaro Obregón 513.900 hm³, y Lázaro Cárdenas 407.789 hm³, cifras que representan un volumen suficiente para atender la demanda agrícola y doméstica en la región.

Presas críticas: Rodolfo Félix Valdez con 8.266 hm³ y Abelardo Rodríguez Luján con apenas 0.250 hm³ requieren especial atención y apoyo para cubrir la demanda de agua de los usuarios agrícolas durante el ciclo octubre 2025-septiembre 2026.

Otras presas: Abraham González, Cuauhtémoc e Ignacio R. Alatorre presentan niveles estables, lo que permite un margen adecuado de maniobra para los programas de extracción autorizados por Conagua.

En total, las presas de Sonora alcanzan un almacenamiento combinado de 2,094.9 hm³, cifra ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Gestión del agua y programas de extracción

Durante el mes de octubre de cada año, Conagua autoriza los programas de extracción en las principales presas del país, priorizando siempre el consumo doméstico. "Es importante mencionar que para el suministro de agua para consumo humano se cuenta con pozos y el acueducto Independencia", señaló Rodolfo Castro Valdez.

Para garantizar el suministro humano en zonas con presas críticas, se recurre a pozos y al acueducto Independencia, lo que asegura que ninguna comunidad se quede sin agua potable, incluso en periodos de baja disponibilidad en embalses específicos.

Situación hídrica de Sonora

El Monitor de Sequía de México, publicado el 20 de marzo de 2026, indica que la mayor parte del estado se encuentra sin sequía, aunque existen zonas con sequía moderada. Este monitoreo permite a Conagua ajustar los planes de extracción y distribución de agua, manteniendo un balance entre el consumo agrícola y el suministro doméstico.

Se prevé ciclo 2026 con disponibilidad suficiente de agua en presas de Sonora

Proyecciones para 2026

Con base en los datos de almacenamiento y el comportamiento histórico de las lluvias en la región, se espera que el ciclo 2026 permita mantener niveles adecuados en las presas más importantes, garantizando el abastecimiento tanto para consumo humano como para riego agrícola. Las autoridades recomiendan continuar con el uso responsable del agua, evitando desperdicios y apoyando la recarga de mantos acuíferos.

Fuente: Tribuna del Yaqui