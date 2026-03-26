"Se tomarán medidas drásticas": Cobach Navojoa suspende clases por conflicto con madre de familia

Navojoa, Sonora.- El personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) plantel Navojoa anunció un paro laboral indefinido por conflicto con la madre de un alumno, quien requiere atención especial.

De acuerdo a los maestros afectados, la madre de familia acostumbra entrar a las aulas sin permiso previo, lo cual altera la impartición de clases con supuestos actos de prepotencia e intimidación, así como presuntas amenazas de destituciones.

Debido a ello, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Sutcobs) decidió intervenir en la queja del personal docente y se acordó que se limitará la presencia de la madre de familia en el plantel para que la planta docente ya no sufra de estrés.

Se tomarán medidas drásticas como suspender a la señora el derecho de permanecer en las áreas del plantel que se le habían asignado… Queremos ser muy puntuales nosotros no tenemos absolutamente nada contra el alumno, para el alumno están las puertas abiertas", indicó Luis Carlos Corral, líder sindical.

Fuente: Tribuna del Yaqui