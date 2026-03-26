Hermosillo, Sonora.- El talento juvenil en Sonora se encuentra en un momento de gran impulso y sigue predominando en todas las áreas; como en esta ocasión, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) representarán orgullosamente a la entidad en la Olimpiada Nacional de Química, que se realizará del 10 al 14 de abril en Hermosillo.

Los jóvenes obtuvieron su lugar tras ganar la final de la Olimpiada Sonorense de Química en enero, posicionándose entre los mejores del estado y asegurando su participación en la competencia nacional, que se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Sonora (Unison); los alumnos participantes son:

Luna Azul Villegas Galaz, del plantel General José María Maytorena Tapia de Guaymas

Santiago López Mendoza, del plantel Hermosillo 5

Joaquín Emilio Rivas Menchaca, de Navojoa

Talento sonorense: Alumnos de Cobach competirán en la Olimpiada Nacional de Química

"La calidad con la que nuestros estudiantes representan a Sonora en competencias nacionales es motivo de orgullo; además, nos llena de entusiasmo que esta olimpiada tenga como sede Hermosillo, lo que de alguna manera nos vuelve anfitriones", destacó con gran felicidad y orgullo Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general de Cobach.

Se espera que, con el gran talento y formación con que cuentan los alumnos, sigan obteniendo la victoria; sin embargo, más allá de los resultados que se obtengan en la competencia, la participación de los estudiantes es la consecuencia de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de Sonora con la juventud, impulsando su desarrollo académico y su proyección en escenarios nacionales.

#Deportes | Arranque prometedor de la delegación sonorense en la Olimpiada Regional de Boxeo??uD83EuDD4Ahttps://t.co/IbSKV1TOcP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui