Hermosillo, Sonora.- La Tesorería Municipal de Hermosillo llegará al módulo del agua de la colonia Ley 57 este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de marzo con el Programa de Regularización de Predial, brindando grandes beneficios como cero pesos en recargos y multas, así como también te ofrece un cinco por ciento de descuento adicional por pronto pago 2026 en el mes de marzo.

La directora de Ingresos de Tesorería Municipal, Yazmina Anaya, realizó una cordial invitación a las y los usuarios que estén interesados en ponerse al corriente con su pago, recordándoles que el módulo del agua donde se llevará a cabo el programa está ubicado en las calles 12 de octubre y Ley Federal del Trabajo, los días jueves y viernes en horario de 11:00 a 18:00 horas y el sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Tesorería Municipal de Hermosillo implementa Programa de Regularización de Predial en la Ley 57

También señaló que no se debe desaprovechar el cinco por ciento de descuento adicional por pronto pago de predial, el cual solo estará disponible este mes de marzo, afirmando que los contribuyentes que realicen el pago en este mes obtienen una oportunidad de participar en el sorteo '¡En la H Cumpliendo Ganas!', en el cual podrán ganar uno de los dos vehículos eléctricos marca JAC el 28 de abril.

Este tipo de acciones son puestas en marcha en apoyo a la economía familiar, acercándoles estos módulos de atención para que no tengan que trasladarse a las oficinas; realizándose con el propósito de facilitar la regularización de cuentas de las y los contribuyentes. Además, la recaudación se destina directamente a mejorar la infraestructura vial, alumbrado público, seguridad y recolección de basura.

Tesorería Municipal de Hermosillo implementa Programa de Regularización de Predial en la Ley 57

Fuente: Tribuna del Yaqui