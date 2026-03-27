Abre en Cócorit la exposición 'Mundo de Muñecas' con colecciones de porcelana, Playmobil y pollitos

Cócorit, Sonora.- Desde el viernes 27 de marzo y hasta el domingo 5 de abril estará a disposición de todo el público la exposición Mundo de Muñecas, dentro de las instalaciones de la Casa Muñoz en el pueblo de Cócorit, Sonora.

Muñecas de porcelana de Martha Cecilia Angulo, Muñecas de cuentos de Gissell Victoria Islas, Playmobil de Omar Palafox y Pollitos de Rossana Bours Muñoz son las nuevas colecciones que se aprecian en la exposición.

Sol Peñúñuri, encargada de la llamativa exposición, dijo que son cientos de muñecas las que se pueden observar en el recorrido y que, en esta cuarta edición, se cuenta con nuevas colecciones de muñecas originarias de distintos países.

Son imponentes, muchas de ellas son de porcelana, con hasta más de medio metro de altura y con vestuarios que las vuelven especiales", expresó a TRIBUNA.

En esta ocasión también hay muñecos, pues un pasillo de tres módulos está destinado a muñecos Playmobil, con temáticas de ciudad con casas, calles, vehículos y todos los detalles de una vida cotidiana, además de otras temáticas de la época de los gladiadores romanos, soldados, emperadores y todos los detalles de esa parte de la historia de la humanidad.

Otra de las novedades es un módulo en el que no hay muñecas ni muñecos, sino pollitos de distintos materiales, estilos y tamaños, que son parte de una peculiar colección.

Esta colección nació luego de una entrevista que le hicieron a don Enrique Robinson Bours en la revista Expansión, titulada Este hombre se cree el papá de los pollitos; entonces, después de eso, cuando sus familiares viajaban y se encontraban con pollitos, los compraban y se los traían a regalar", afirmó la encargada de la exhibición.

Los horarios para que el público pueda disfrutar de la exposición son de lunes a miércoles de 11:00 a 19:00 horas y de jueves a domingo de 10:00 a 20:00 horas, con un costo de 10 pesos por acceso.

La exposición Mundo de Muñecas coincidirá con los días de la celebración de la Semana Santa en Cócorit, en la que se incluyen eventos culturales, artísticos y tradicionales con música en vivo y juegos mecánicos para aprovechar la cantidad de visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui