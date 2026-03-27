¡Alerta! Sonora tendrá un viernes muy caluroso: Así estará el CLIMA HOY 27 de marzo

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 27 de marzo de 2026 en el estado de Sonora, es importante que tomes nota: La entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño vivirá una jornada de calor intenso y vientos con rachas fuertes, condiciones que podrían impactar actividades al aire libre y traslados en carretera si no se toman precauciones. Aquí todo para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, para hoy, viernes 27 de marzo de 2026, se prevé cielo despejado en gran parte del estado y sin probabilidad de lluvia, con un marcado contraste entre las temperaturas frescas de la mañana y el ambiente muy caluroso por la tarde.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será de fresco a templado en la mayor parte de Sonora, con condiciones más frías en zonas altas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 y 20°C en municipios del norte y oriente, como Agua Prieta con 16°C, Heroica Nogales con 14°C y Nacozari de García con 17°C. En otras regiones, como Hermosillo y Ciudad Obregón, se esperan valores cercanos a los 19 y 20°C, respectivamente, mientras que en San Luis Río Colorado y Sonoyta las mínimas rondarán entre los 18 y 19°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado desde las primeras horas del día.

Conforme avance la jornada, el calor se intensificará de forma considerable. Por la tarde, Sonora registrará un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 32 y hasta los 39°C. Municipios como Heroica Caborca podrían llegar a los 39°C, mientras que San Luis Río Colorado y Sonoyta alcanzarán los 38°C. En Hermosillo se prevé una máxima de 37°C, similar a Magdalena de Kino, mientras que en Villa Pesqueira se esperan hasta 36°C.

En el sur, Ciudad Obregón alcanzará los 35°C y Huatabampo rondará los 31°C. En contraste, zonas costeras como Puerto Peñasco y Guaymas presentarán temperaturas más moderadas, con máximas de 28 y 29°C, respectivamente.

Además del calor, el viento será un factor relevante durante el día. Se espera viento de dirección variable de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones del estado, lo que podría generar tolvaneras o reducir la visibilidad en carreteras.

Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente, con temperaturas que descenderán nuevamente hacia los 20 grados en promedio en gran parte del estado. El cielo continuará despejado, lo que favorecerá una noche estable, aunque con presencia de viento moderado en algunas zonas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)