Arranca Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja de Hermosillo con actividades de boteo

Hermosillo, Sonora.- La delegación Hermosillo de Cruz Roja Mexicana comenzó con su Colecta Anual 2026, con actividades de boteo afuera de sus instalaciones, para obtener recursos que puedan servir a sus gastos operativos y administrativos.

El coordinador administrativo de Cruz Roja Delegación Hermosillo, Adrián Ortega Félix, dijo que en el primer boteo realizado a finales de febrero se contó con una recaudación récord de 54 mil pesos en un solo día.

En la actividad de colecta participaron tanto personal operativo como socorristas y maquinistas, así como personal administrativo, quienes se unieron en el boteo sobre el bulevar Luis Encinas, esquina con 14 de abril, uno de los puntos de mayor tránsito en la ciudad.

Adrián Ortega dijo que lo recaudado es para el gasto operativo anual que se tiene, como es el salario de algunos trabajadores, mantenimiento de las instalaciones y de las ambulancias, la compra de suministros básicos para atención de accidentes y urgencias.

#Hermosillo | ¡Cruz Roja realiza boteo de su Colecta Anual 2026! uD83DuDE91uD83DuDE4C



En la capital de Sonora, comenzó la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana para obtener recursos que puedan servir a los gastos operativos y administrativos de la delegación uD83DuDC4F pic.twitter.com/9VUT3nYONf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 28, 2026

Dijo que en esta ocasión, en las próximas actividades al volver a clases, se realizará boteo en diferentes escuelas de la ciudad, ya que los estudiantes de primaria y secundaria se solidarizan de manera especial cuando se trata de apoyar a la Cruz Roja.

La Colecta Anual 2026, bajo el lema 'Esto que ves, lo hacemos juntos', estará activa hasta el 31 de diciembre de 2026 y durante todo ese periodo se suman empresarios, organizaciones, así como ciudadanos que apoyan de forma incondicional con donativos económicos.

El objetivo es reunir donativos económicos que permitan seguir brindando atención médica prehospitalaria, apoyo en emergencias y ayuda humanitaria en Hermosillo, el resto de los municipios de Sonora y en todo el país.

Se puede realizar una donación en línea de un monto mínimo de 40 pesos y el proceso toma unos minutos; se tiene que seleccionar el estado de la República donde se vive, indicar el tipo de donador, registrar datos como correo electrónico y teléfono y confirmar el donativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui