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Ayuntamiento de Navojoa

Ayuntamiento de Navojoa conforma su Cabildo Infantil 2026; participarán 28 niños

Los cargos públicos por un día para cada pequeño estudiante fueron elegidos mediante un sorteo, por parte de la Dirección de Educación y Cultura en Navojoa

Ayuntamiento de Navojoa conforma su Cabildo Infantil 2026; participarán 28 niños
Serán 28 niños en total los que integren el Cabildo Infantil 2026 y su gabinete en Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa informó que será el próximo 29 de abril cuando quede instalado y sesione el Cabildo Infantil 2026, con los cargos emblemáticos de los 28 niños participantes, incluyendo algunos directores y secretarios municipales.

Obed Tellechea Rodríguez, director de Educación y Cultura informó que los cargos públicos infantiles fueron definidos en un sorteo en presencia de estudiantes, maestros, padres de familia, directores y supervisores de Zona.

El funcionario municipal expresó el agradecimiento a todos los asistentes a esta primera reunión de coordinación pues el objetivo es que el magno evento en abril resulte un éxito, especialmente en la experiencia que vivirán los infantes en el marco del Día del Niño.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes está muy orgulloso de todo el talento de los niños, adolescentes y jóvenes navojoenses, y por supuesto de estos alumnos tan destacados que formarán parte del Cabildo y la historia del municipio, les envía el más sincero reconocimiento y felicitación", puntualizó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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