Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente la fortuna sonríe a Ciudad Obregón, que está de suerte este viernes 27 de marzo de 2026, luego de que uno de los premios principales del Sorteo Superior número 2878 de la Lotería Nacional fuera vendido en esta ciudad, dejando una bolsa de 720 mil pesos.

De acuerdo con la información oficial del sorteo, el número 14989 resultó ganador de este monto, correspondiente a una de las emisiones. El billete fue remitido para su venta a una agencia expendedora en Cajeme, donde finalmente cayó este importante premio.

Este sorteo, que conmemora el 65 aniversario de Editorial Panini México, S.A. de C.V., repartió un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, es decir, 8.5 millones de pesos por cada una, lo que generó gran expectativa entre los participantes en todo el país.

Aunque el premio mayor no necesariamente cayó en Sonora, la Ciudad Obregón volvió a destacar entre los puntos afortunados, consolidando una racha de buena suerte en los sorteos recientes de la Lotería Nacional.

¡Ciudad Obregón está de suerte! Cae premio de la Lotería Nacional; se llevan 720 mil pesos

Fuente: Tribuna del Yaqui