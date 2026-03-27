Ciudad Obregón: Realizan la 'Semana de las Matemáticas' en Itson con talleres de IA, GeoGebra y topología

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un diverso programa de actividades académicas y recreativas, todas ellas orientadas a fortalecer el pensamiento lógico y crítico de las y los estudiantes, se realizó la Semana de las Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Sonora.

La participación y entusiasmo mostrado por el alumnado de Itson destacó la doctora Diana del Carmen Torres Corrales, al resaltar los cuatro talleres enfocados al uso responsable de la inteligencia artificial, la aplicación de GeoGebra en cálculo diferencial e integral, el uso del lenguaje R para la toma de decisiones en ingeniería y las dinámicas y juegos relacionados con la topología, los mismos que fueron de mucho interés para los jóvenes.

El aprendizaje de las matemáticas es un proceso que puede desarrollarse de manera gradual y su práctica, en conjunto con habilidades especiales, fortalece el pensamiento crítico, una competencia clave en la formación profesional, esencialmente en áreas de ingeniería", mencionó.

Destacaron el papel fundamental de las matemáticas en el desarrollo de los jóvenes y se alinean con los objetivos de la Agenda 2030 de la Unesco.

Semana de las Matemáticas en Itson ofrece talleres de IA, GeoGebra, lenguaje R y juegos de topología

Fuente: Tribuna del Yaqui