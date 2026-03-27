Claudia Sheinbaum responde al caso Sergio 'N', acusado por el asesinato de Abel Murrieta en Cajeme

Cajeme, Sonora.- Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este viernes 27 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, abordó un tema de principal interés para los sonorenses, pues se trata de Sergio Armando 'N', quien está en prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato del excandidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

La periodista independiente Reyna Haydee Ramírez cuestionó sobre este asunto a la representante del Poder Ejecutivo. Esto lo hizo en la ronda de preguntas, a partir de que se habló de la desaparición de personas en México y aquí exactamente es cuando la comunicadora dijo que las fiscalías podrían detener a presuntos inocentes ante la presión por presentar resultados en investigaciones de alto impacto.

Por lo tanto, Sheinbaum Pardo dejó en claro que su administración no promueve ni ordena la captura de inocentes y puntualizó que si sucediera es necesario revisar los casos de manera individual. "Nunca en mi vida pediría que a un inocente lo detuvieran", aseveró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023, que se convirtió oficialmente en presidenta el 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum

Además, agregó la mandataria federal en su intervención que es fundamental fortalecer los métodos de investigación porque solo así mejoran los resultados en materia de procuración de justicia, evitando con esa medida posibles errores. Asimismo, planteó la posibilidad de impulsar reformas legales o nuevas acciones por parte de las fiscalías, lo que resultaría en investigaciones más confiables.

Conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Viernes 27 de marzo 2026 https://t.co/h5reoMOqwV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 27, 2026

Recordemos que Abel Murrieta Gutiérrez, abogado, exprocurador de Justicia de Sonora y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, perdió la vida el 13 de mayo de 2021 en Ciudad Obregón. El día de su asesinato el funcionario realizaba actividades de campaña en el cruce de las calles Guerrero y California; ahí un hombre lo mató y causó que una mujer quedara lesionada. En agosto de 2023 la Fiscalía de Sonora aprehendió finalmente a Armando, alias El Checo o El Payaso, identificado como autor material del homicidio.

El problema aquí es que la defensa de Sergio Armando sostiene que hay varias inconsistencias en las averiguaciones que demostrarían que es un chivo expiatorio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el caso todavía no ha sido resuelto, solo queda esperar a que se determine la muerte del político en tribunales y ver qué sucede con las declaraciones de Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna del Yaqui