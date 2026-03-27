Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que se esperan lluvias y un ligero descenso de temperaturas máximas para este fin de semana en todo el estado; se pronostican tormentas aisladas en Hermosillo con mayor probabilidad en zonas montañosas del oriente y norte de la entidad.

Se prevé que la afluencia de humedad originará cielos parcialmente nublados, con baja probabilidad de lluvia hoy, pero a partir de mañana aumentará la probabilidad; además, se pronostica que una vaguada en altura, en combinación con afluencia de humedad proveniente del Golfo de California, ocasione inestabilidad suficiente para la generación de algunas tormentas sobre gran parte del territorio estatal.

Clima en Sonora: Lluvias y ligero descenso de temperaturas máximas para este fin de semana

También se presentarán rachas de viento fuertes y probabilidad de caída de granizo; por otro lado, en Hermosillo, la posibilidad de tormentas aisladas comenzará a incrementarse a partir de este sábado en Sonora, aunque sigue siendo un pronóstico incierto, debido a la inestabilidad de este fenómeno; sin embargo, el desarrollo de estas tormentas iniciará principalmente en las zonas montañosas.

En la capital del estado, el riesgo de tormenta sería durante la próxima noche del domingo y la madrugada del lunes. Aunque este pronóstico puede cambiar conforme se desarrolle, de presentarse, serían lloviznas leves y de poca acumulación. Por lo anterior, se invita a la comunidad a tomar las precauciones debidas, como el evitar cruzar ríos, arroyos y encharcamientos, y, ante cualquier emergencia, marcar la línea telefónica 911.

Clima en Sonora: Lluvias y ligero descenso de temperaturas máximas para este fin de semana

Fuente: Tribuna del Yaqui