Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS y CHUBASCOS para HOY VIERNES 27 de marzo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este viernes 27 de marzo de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo tormentas aisladas gracias a los efectos de una vaguada en altura en combinación con el ingreso de humedad proporcionado por el Golfo de California en Sonora. Si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según el boletín vespertino de la Conagua, durante esta noche y madrugada del sábado,el frente frío número 42 sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y el ingreso de humedad procedente del golfo de México y océano Pacífico, originando probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Durango.

las siguientes 3 horas serán con #Rachas de #Viento de 60 a 80 km/h en #Chihuahua y #Zacatceas, y de 50 a 70 km/h en #Sonora y #Aguascalientes. Se acompañarán de #Tolvaneras. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/tnPsc8zS4V — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 28, 2026

¿Cómo será el clima esta noche del 27 de marzo de 2026 en Sonora?

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias y chubascos en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

También habrá lluvias aisladas en

Durango.

Además, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de temperatura, rachas de viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora y Tamaulipas, y de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Durango.

¿Cómo será el clima para mañana 11 de marzo en Sonora?

Según el SMN, se prevé que estas condiciones empiecen a predominar el oriente del estado durante el día sábado con la generación de tormentas aisladas sobre municipios como Yécora, Sahuaripa y regiones adyacentes. Dicho pronóstico proyecta lluvias ligeras con puntuales moderadas (5 a 25 mm). Aunado a esto, se puede presentar viento de tormenta y descargas eléctricas a su paso.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua