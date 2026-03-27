¿Cómo será el CLIMA HOY en Hermosillo? Alertan temperaturas de hasta 36°C este VIERNES

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 27 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, vale la pena revisar el pronóstico del clima y el tiempo, en especial si realizarás actividades al aire libre esta jornada. Según reportes, la capital de Sonora tendrá un día de calor fuerte y radiación solar elevada que puede impactar tu salud si no tomas medidas a tiempo; por ello, aquí te compartimos la información clave para que tomes precauciones.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el clima en Hermosillo para hoy, viernes 27 de marzo de 2026, estará marcado por cielo mayormente despejado por la mañana, temperaturas en ascenso rápido y una tarde con calor intenso que alcanzará su punto máximo durante las primeras horas de la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el ambiente será templado. Alrededor de las 05:00 horas se espera una temperatura de 20°C con cielo despejado y viento ligero proveniente del sureste de entre seis y 16 kilómetros por hora. Hacia las 06:00 y 08:00 horas, el cielo presentará nubes y claros, con temperaturas que pasarán de 20 a 23°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 25°C. El viento se mantendrá suave, con dirección este y velocidades de entre cinco y 15 kilómetros por hora.

A medida que avance la mañana, el calor comenzará a intensificarse. Para las 11:00 horas se prevé un ambiente completamente soleado con una temperatura de 32°C, aunque la sensación térmica rondará los 30°C. En este punto, el índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará nivel muy alto (8), por lo que será importante utilizar protector solar con un factor de protección entre 25 y 50, además de evitar la exposición prolongada al sol.

Por la tarde se registrará el periodo más caluroso del día. Alrededor de las 14:00 y 17:00 horas, la temperatura alcanzará los 36°C, con sensación térmica cercana a los 34°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunos intervalos de nubes hacia el final de la tarde. El viento será moderado, con rachas provenientes del oeste de entre 10 y 32 kilómetros por hora, lo que podría generar una ligera sensación de alivio, aunque sin disminuir el calor.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse. A las 20:00 horas se esperan 30°C con cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 13 y 27 kilómetros por hora. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 26°C, con viento ligero del sur de entre 6 y 14 kilómetros por hora. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)