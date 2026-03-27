Día Internacional del Teatro: En Sonora, el escenario refleja la realidad social que se vive día a día

Hermosillo, Sonora.- En Sonora, donde la cultura también se vive sobre el escenario, el teatro se mantiene como un espejo crítico y profundamente humano de la realidad social. En municipios como Cajeme, esta expresión artística no solo entretiene, sino que invita a la reflexión sobre los problemas, emociones y contextos que atraviesan a la comunidad.

Por intervención del Instituto Internacional de Teatro y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), desde 1962 se conmemora el Día Internacional del Teatro cada 27 de marzo.

De acuerdo con especialistas, el teatro es un reflejo de la sociedad, ya que a través de las puestas en escena se abordan temas de interés social, lo que contribuye a la reflexión y a la interacción frente a problemáticas que afectan a distintas culturas y comunidades.

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El titular del Instituto Municipal de Cultura de Cajeme (Imcca), Enrique Espinoza Pinales, explicó que el teatro se construye a partir de un lenguaje que permite contar historias vinculadas directamente con el entorno de cada comunidad.

Siempre hay toda esta trama que se presenta en el escenario, alguna problemática que tiene que ver con los momentos que estamos viviendo, con el contexto, con el clima político o social; cuando vamos a ver teatro es una oportunidad de asomarnos precisamente a lo que somos como sociedad", expresó.

Añadió que en las obras teatrales se muestran realidades y se transmiten emociones profundas, ya que los personajes logran conectar con el público, provocando alegría, tristeza e incluso conmoción.

También hay otra idea que se hizo famosa en boca de Picasso, quien decía que el arte es una mentira, pero es una mentira que muestra la realidad de la manera más verdadera", citó el también artista plástico.

Por su parte, Carlos Valenzuela Gutiérrez, director de la compañía C.V.G Teatro Estudio en Sonora, consideró que desde sus inicios el teatro ha sido una forma de expresión ligada a la conciencia social, especialmente cuando aborda temas de propuesta. Señaló que esta disciplina puede influir de manera positiva en las nuevas generaciones, al contribuir a procesos de reconstrucción social y fomentar valores que promuevan entornos de paz y tranquilidad.

Asimismo, destacó que el teatro, desde sus orígenes hace siglos, se ha mantenido como una manifestación social vigente, por lo que subrayó la importancia de que la ciudadanía se acerque y consuma contenidos teatrales con propuestas significativas.

Fuente: Tribuna del Yaqui