Día Mundial del Teatro: Las compañías independientes que sostienen la escena en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este 27 de marzo de 2026 se celebra el Día Mundial del Teatro, una conmemoración que tiene como propósito recordarle a la población la importancia de fomentar el intercambio cultural entre países, así como también lo valioso que es el equipo detrás de dichas producciones, pues sin los actores, directores, dramaturgos y demás profesionales del área no existiría el teatro.

Ahora bien, en esta ocasión aquí en TRIBUNA te mencionaremos algunas compañías de teatro independientes que mantienen viva la escena en Sonora, un sector que lucha cada día por seguir funcionando a pesar de las dificultades. Por lo tanto, en este 2026 son varios los proyectos de los cuales pueden disfrutar los sonorenses, y con mayor razón cuando tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina.

Andamios Teatro, Hermosillo

"Un espacio vivo para la escena independiente en el corazón del Centro Histórico de Hermosillo. Desde el Cerro de la Campana, construimos historias, compartimos arte y encendemos pasiones”, así dice la descripción en su página oficial. En su 15 aniversario cuentan con una cartelera de espectáculos, los cuales se llevarán a cabo este 27 y 28 de marzo en Sufragio Efectivo #45, Col. Centro, con acceso gratuito y cupo limitado.

Cartelera

El Mentidero, Hermosillo

Actualmente, tienen disponibles Romeo & Julieta en el Foro Roberto Méndez, una producción de la Compañía Teatral del Norte, además de Hamlet: Príncipe de Sonora, la cual se centra en dar al público una nueva versión desde un enfoque sonorense y "con mayor potencia escénica: diseño sonoro envolvente, visuales proyectadas y una producción que expande la tragedia más allá del texto", indica la reseña.

Una de sus obras vigentes

Compañía Teatral del Norte

Con 30 años de existencia y encabezada por su director Paulo Galindo, de acuerdo con su sitio web se fundó en 1995; además, al inicio hacía funciones para los habitantes de la sierra de Sonora. "Hacemos teatro en un contexto sumamente hostil, sabemos bien lo que implica luchar contra la adversidad. Y lo hacemos para nosotros, por el placer de hacerlo", afirma la compañía dedicada al arte escénico.

Fuente: Tribuna del Yaqui