Guaymas, Sonora.- Con el objetivo de contribuir al saneamiento de los ecosistemas naturales, el Gobierno de Sonora, en conjunto con la Comisión Estatal del Agua (CEA), fortalece su compromiso y participación en acciones coordinadas para la protección de playas y zonas costeras.

Buscando impulsar la colaboración interinstitucional por medio de la integración de la CEA en el Comité de Playas Limpias, el Gobierno de Sonora, con representantes de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, tiene como objetivo avanzar en estrategias de cuidado ambiental.

Gobierno de Sonora fortalece acciones de saneamiento ambiental con participación de CEA en Comité de Playas

Durante la instalación del comité, el titular de la CEA unidad Guaymas-San Carlos y Vicam, Cesar Javier Granich Duarte, tomó protesta como integrante del organismo, buscando fortalecer las acciones de saneamiento, monitoreo y la preservación de las playas de la región. La toma de protesta fue liderada por el director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rodolfo Castro Valdez, quien también es secretario técnico del Comité de Playas Limpias que encabeza la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdoba González.

El Gobierno de Sonora reafirma su compromiso por la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales por medio del esfuerzo en conjunto entre autoridades y sociedad para garantizar playas limpias y seguras.

Gobierno de Sonora fortalece acciones de saneamiento ambiental con participación de CEA en Comité de Playas

Fuente: Tribuna del Yaqui