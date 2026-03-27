Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), dio arranque a la primera temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS) con un concierto inaugural, bajo la dirección de Eduardo Alarcón; la velada se llevó a cabo de manera gratuita en el Teatro de la Ciudad, al interior de la Casa de la Cultura de Hermosillo, ante un aforo lleno, y se consideró un éxito total.

El teatro se llenó de emoción y sensibilidad; imposible que los asistentes no tuvieran los sentimientos a flor de piel ante cada nota interpretada por la orquesta, logrando conectar profundamente con el público; y cómo no iba a ser esto posible, ya que el programa ofreció una experiencia única con obras de dos de los compositores más destacados del romanticismo: Johannes Brahms y Piotr Ilich Tchaikovsky.

Gobierno de Sonora inaugura con éxito la primera temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica

La Obertura Trágica de Brahms, destacada por su carácter serio, tenso y apasionado, dio inicio con el concierto, dando paso a la majestuosa sinfonía número uno 'Sueños de invierno' de Tchaikovsky, una pieza que cautivó con sus intensos movimientos. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un recorrido musical lleno de contrastes emocionales, desde la energía del Allegro tranquillo hasta la melancolía del Adagio cantabile, pasando por el ritmo juguetón del Scherzo y cerrando con la fuerza del Finale.

Tras cada interpretación, el recinto se llenaba de aplausos, reflejando el aprecio de la comunidad por las grandes propuestas culturales que enriquecen nuestro entorno; esta temporada promete seguir ofreciendo conciertos de alta calidad, brindando a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de la música clásica en su máxima expresión. Consulta la agenda de actividades culturales de la entidad en cultura.sonora.gob.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Gobierno de Sonora inaugura con éxito la primera temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica

Fuente: Tribuna del Yaqui