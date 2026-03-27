Gobierno de Sonora inicia actividades de Semana Santa en el estero El Soldado en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Con motivo del 20 aniversario del estero El Soldado como un Área Natural Protegida, el Gobierno de Sonora, por medio de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), dio comienzo a las actividades de Semana Santa en este importante espacio natural.

En el transcurso del evento, autoridades estatales destacaron que este aniversario representa dos décadas de esfuerzo en la preservación de los ecosistemas costeros, al igual que en la promoción de la educación ambiental y el turismo sustentable en el estado. Consolidándose como un lugar ideal para el entretenimiento familiar, en el estero El Soldado se puede disfrutar de la naturaleza y participar en actividades recreativas en un entorno seguro y protegido.

Gobierno de Sonora inicia actividades de Semana Santa en el estero El Soldado

Durante Semana Santa, esta Área Natural Protegida proporcionará una atención al público de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 15:00 horas, teniendo un costo de entrada general de 30 pesos. Entre las actividades disponibles se encuentra la visita al museo del sitio, que estará abierto en el mismo horario, siendo un lugar que promueve el conocimiento sobre la biodiversidad del estero y la importancia de conservarlo.

Agregando que los visitantes podrán participar en diversas actividades guiadas como el kayak y senderismo interpretativo, teniendo salidas programadas en un horario de 9:30, 11:30 y 13:30 horas. Para el recorrido en kayak, contará con un costo de recuperación de 150 pesos para personas adultas y adolescentes; para los niños y las niñas menores de 12 años, el costo será de 100 pesos. Por otra parte, el senderismo interpretativo tiene un costo de 70 pesos para adultos y adolescentes y de 50 pesos para niñas y niños.

El Gobierno de Sonora sigue reafirmando su compromiso con la preservación del área natural protegida del estado, además de impulsar la convivencia familiar, el turismo responsable y la conciencia ambiental.

Gobierno de Sonora inicia actividades de Semana Santa en el estero El Soldado

Fuente: Tribuna del Yaqui