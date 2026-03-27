Gobierno de Sonora invita a la población a disfrutar el delfinario en Guaymas esta Semana Santa

Guaymas, Sonora.- A través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), el Gobierno de Sonora puso en marcha las actividades de Semana Santa en el Delfinario Sonora, haciendo una cordial invitación a las familias para que disfruten de este espacio como una opción de sana convivencia que combina recreación y aprendizaje sobre la vida marina.

Durante el banderazo de arranque de estas actividades, se subrayó la importancia de promover espacios que fortalezcan la convivencia familiar, fomentando la educación ambiental entre los infantes, jóvenes y adultos; el Delfinario Sonora brindará atención al público de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 15:30 horas, ofreciendo presentaciones educativas de lobos marinos y delfines a lo largo del día.

Gobierno de Sonora invita a la población a disfrutar el delfinario esta Semana Santa

Horarios de presentaciones

10:00 horas – Lobos marinos

11:00 horas – Delfines

12:00 horas – Lobos marinos

13:00 horas – Delfines

14:00 horas – Lobos marinos

15:00 horas – Delfines

16:00 horas – Lobos marinos

Costos

Niñas y niños: $100 (incluye acceso a dos presentaciones)

Adultos: $200 (incluye acceso a dos presentaciones)

El Gobierno de Sonora refuerza su compromiso de impulsar espacios recreativos accesibles que promuevan la convivencia, el turismo local y el respeto por la biodiversidad. Las personas interesadas pueden consultar más información y adquirir sus boletos en línea a través del portal oficial en cedes.sonora.gob.mx/index.php/visitanos/boleto.

Gobierno de Sonora invita a la población a disfrutar el delfinario esta Semana Santa

Fuente: Tribuna del Yaqui