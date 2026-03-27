Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Universidad Estatal de Sonora (UES), en colaboración con Edusoft, Languages and Education Consulting (LEC) y Arizona State University (ASU), lanzó el programa de inglés para la industria de semiconductores; además, hizo entrega de calificaciones Toeic al primer grupo de estudiantes y docentes.

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de UES, señaló que la entrega de certificados y la puesta en marcha de este programa vinculan a la universidad con las necesidades reales del desarrollo económico y tecnológico de Sonora y de México, en estrecha relación con la industria de semiconductores en Arizona; asimismo, destacó que impacta significativamente a la educación, fortaleciendo la formación académica.

Gobierno de Sonora presenta programa de inglés para la industria de semiconductores: UES

Según la rectora, la certificación en inglés reconoce disciplina, compromiso y preparación para integrarse a entornos laborales globales aplicando el conocimiento adquirido. También añadió que la UES impulsa una educación pertinente, con visión internacional y cercana al sector productivo, con el objetivo de que los estudiantes accedan a mejores oportunidades y contribuyan al crecimiento no solo del estado, sino del país entero.

El evento de entrega de certificados Toeic y el lanzamiento del programa especializado responden a la creciente demanda de capital humano con dominio del inglés en sectores de alta tecnología y, con este esfuerzo, la UES amplía las oportunidades de preparación en el marco de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar el desarrollo económico, tecnológico e industrial de Sonora mediante una estrategia de integración a cadenas globales de valor.

En la ceremonia participaron Yadir Ogarrio, area sales manager Latin America de Edusoft; Ramón Aguilar Águila Ramírez, director general de Languages and Education Consulting (LEC); y Paola García Hidalgo, assistant vice president, Mexico Relations de Arizona State University (ASU), en modalidad virtual, como aliados estratégicos en la formación de talento para una industria clave en el presente y futuro de la región.

Gobierno de Sonora presenta programa de inglés para la industria de semiconductores: UES

Fuente: Tribuna del Yaqui