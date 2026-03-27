Gobierno de Sonora refuerza verificaciones sanitarias en playas por Semana Santa; todas cumplen condiciones

Hermosillo, Sonora.- A través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), el Gobierno de Sonora dio a conocer que, tras reforzar las verificaciones sanitarias previo al periodo vacacional de Semana Santa, todas las playas del estado cumplen con las condiciones necesarias para uso recreativo.

Sergio Morales García, comisionado estatal, mencionó que se monitorean 29 puntos en 13 playas de seis municipios costeros, donde se analiza de forma continua la calidad del agua, garantizando que se mantenga dentro de los niveles permitidos; además, aseguró que se mantiene una vigilancia sanitaria constante y no solo en las playas; se vigilan las condiciones de higiene en balnearios y piscinas públicas.

Gobierno de Sonora refuerza verificaciones sanitarias en playas por Semana Santa

La supervisión predomina en zonas de mayor afluencia y revisión de venta de alimentos en puestos de comidas y zonas turísticas para asegurar prácticas higiénicas adecuadas. Morales también agregó que los resultados más recientes confirman que las playas son aptas para visitantes, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias y se contribuya al cuidado del entorno.

Estas acciones forman parte del programa 'Playas Limpias', que contempla muestreos periódicos para detectar enterococos y otros indicadores, así como el llamado a la población a reportar cualquier anomalía. Ante cualquier irregularidad, la ciudadanía puede contactar a la Coesprisson por medio de sus redes sociales o a través del número 66 22 12 21 65.

Gobierno de Sonora refuerza verificaciones sanitarias en playas por Semana Santa

Fuente. Tribuna del Yaqui