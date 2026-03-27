Hermosillo tendrá 15 regidores con el Plan B y ahorros millonarios: Fany Duarte

Hermosillo, Sonora.- Destaca la regidora de Hermosillo, Fany Duarte que las reducciones que se obtendrán del Plan B avalado en el Senado que quita privilegios a la clase política, beneficiarán al pueblo con más recursos para la salud y educación.

En conferencia de prensa, dijo que se reducirá principalmente el número de regidores en los ayuntamientos para que tengan 15 como máximo, así como en los congresos locales, se eliminarán prerrogativas a los diputados para que los gastos no sean tan excesivos, así como la reducción de presupuesto para los partidos políticos.

En caso de aprobarse, en Hermosillo se reducirán el número de regidores de 21 a 15, también se tendrán ahorros importantes al año, que se redistribuirán para los temas de salud y educación, como la construcción de un nuevo bachillerato federal en la ciudad, con ahorros de hasta por seis millones de pesos anuales.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum, aseguró, es un reclamo de los ciudadanos.

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Fuente: Tribuna del Yaqui