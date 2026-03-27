Impulsa Antonio Astiazarán trabajos de recarpeteo en calle Sahuaripa de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Arrancaron este viernes las obras de recarpeteo en la calle Sahuaripa, con una inversión municipal directa de poco más de dos millones 779 mil pesos, así lo confirmó el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

"Este tipo de obras al interior de las colonias, que benefician a seis colonias, son muy importantes, porque permiten comunicar un sector de la ciudad con otro, y por supuesto hacerlo, como ya se decía hace un momento, con calidad, para poder asegurar que la obra nos dure, como tanta gente que tiene muchos años aquí nos lo está esperando", afirmó el alcalde.

Asimismo, subrayó que el recarpeteo se realizará en la calle Sahuaripa entre doctor Pesqueira y doctor Paliza, con la finalidad de beneficiar directamente a las familias hermosillenses de las colonias Centenario, Las Granjas, Fuentes del Centenario, San Antonio, Isssteson, Centenario y Padros del Centenario.

Astiazarán Gutiérrez destacó que esta vialidad forma parte de un paquete de 18 tramos que serán intervenidos con recarpeto durante el 2026, donde se invertirán más de 82 millones de pesos.

Por su parte, María Dolores Machado, vecina del sector desde hace 18 años, compartió con entusiasmo que este tipo de obras benefician no solo a los residentes de la colonia, sino a quienes diariamente transitan por esa calle al ser de alta demanda.

El Programa de Recarpeteo 2026 va con todo. uD83DuDEA7uD83DuDC4AuD83CuDFFC



Hoy arrancamos la rehabilitación de la Sahuaripa, entre Dr. Pesqueira y Dr. PalizauD83DuDC77, beneficiando 7 colonias del sector.



El cambio se empieza a notar en cada vialidad que rehabilitamos.uD83DuDCAAuD83CuDFFC ¡Y vamos por más!… pic.twitter.com/nDhnC7SEHG — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 27, 2026

Inicio de obra

Durante el banderazo de inicio, estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Eduardo Alejo Acuña Padilla, así como la titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI), Astarté Corro Ruiz, quien precisó que para garantizar la calidad de la obra y su duración, dentro de las principales acciones se retirarán todas las capas de material asfáltico existente que ya cumplieron su vida útil para luego colocar la carpeta nueva, a la vez que solicitó a los residentes paciencia y colaboración durante el mes que durará aproximadamente dicha obra de recarpeteo.

Fuente: Tribuna del Yaqui