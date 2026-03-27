INE Cajeme suspende atención del 1 al 4 de abril; módulos retomarán actividades el 6

Ciudad Obregón, Sonora.- Los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) destinados para el trámite de la credencial de elector suspenderán actividades a partir de las 14:00 horas de este 1 de abril y hasta el 4 de abril.

Lo anterior fue dado a conocer por Germán Valenzuela Vargas, encargado de despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Cajeme, quien indicó que las actividades se estarán reanudando el día 6 de abril.

Explicó que, tras retomar sus actividades, el horario de atención del módulo fijo será de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y los sábados de 08:00 a 15:00 horas. Por su parte, el Módulo Móvil brindará servicio de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas, conforme a su calendario de operación.

El funcionario en materia electoral explicó que, como parte de su compromiso con la ciudadanía, el personal del INE se comunicará con las personas que tenían citas programadas los días 2, 3 y 4 de abril, con el fin de reprogramarlas.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/t1CFuoIhYc pic.twitter.com/uDDEK5A6sh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui