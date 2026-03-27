Iniciará implementación del operativo ‘Mochila Sana’ en 23 escuelas de Sonora

Hermosillo, Sonora.- En Sonora iniciará la implementación del operativo Mochila Sana, al regresar del periodo vacacional de Semana Santa, informó Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf).

Detalló que se tiene un esquema preventivo diseñado para salvaguardar la integridad de los estudiantes sin vulnerar sus derechos constitucionales durante el operativo que se aplicará en planteles de Hermosillo, Cajeme y Nogales.

Luna Salazar indicó que este fue postergado durante varios años debido a controversias legales sobre su constitucionalidad y fue gracias a la colaboración de autoridades estales como la Consejería Jurídica del Estado, que se consolidó un protocolo para revisar las pertenencias cumpliendo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Mochila Sana iniciará en 23 planteles educativos, 10 de ellos son secundarias de Hermosillo, ocho escuelas en Cajeme y cinco centros educativos en Nogales. Estas escuelas fueron seleccionadas debido a la detección de focos amarillos, es decir, aquellas situaciones que sugieren que existe incumplimiento de reglamentos internos sobre la introducción de objetos prohibidos.

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uD83DuDCDEEn entrevista, Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Sonora, informó que existe respaldo para aplicar la “Operación Mochila Sana” en escuelas del estado.



uD83CuDFE0 Actualmente ya hay solicitudes en… pic.twitter.com/7wJkayy5x2 — La Voz del Pitic 88.1 FM (@lavozdelpitic) March 20, 2026

El presidente de la Aepf detalló que a diferencia de los programas que se aplicaban en el pasado de revisión de mochilas, este no consiste únicamente en una inspección física sino que también incluye pláticas de concientización y acompañamiento emocional para los jóvenes.

El modelo lo creamos aquí en Sonora y ya ha sido adoptado por aproximadamente nueve estados de la República debido a su enfoque preventivo y legal", dijo.

La operatividad del programa será sorpresiva en cuanto a días y horarios, pero contará con la presencia obligatoria de brigadas de padres de familia, personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de las áreas de Prevención del Delito y la Policía Estatal.

Para evitar problemas con nuestros jóvenes en nivel básico, la Asociación Estatal de Padres de familia se unirá a campaña para prohibir el celular en ese nivel educativo. Lo explica el coordinador de la AEPF, Cecilio Luna. pic.twitter.com/0f4Vokmu1D — Carlos Romero (@elreporteromx) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui