Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal, Javier Lamarque Cano, lideró la ceremonia de inauguración de una nueva agencia automotriz enfocada en la movilidad sustentable en Ciudad Obregón, fortaleciendo la llegada de inversiones que impulsan el desarrollo económico, mayores empleos y el cuidado del medio ambiente en el municipio de Cajeme.

"Me da mucho gusto que se sume una nueva empresa a Ciudad Obregón, porque eso significa que se dio cuenta de que nuestro municipio es vibrante, es activo, audaz, con gente buena e innovadora, abonando en opciones de bienestar que mejoren nuestro Cajeme", afirmó Lamarque con gran entusiasmo por la apertura de esta nueva empresa que beneficia y da oportunidades.

Javier Lamarque encabeza inauguración de agencia automotriz sustentable en Cajeme

Por otra parte, el Director Comercial de BYD México, Iván Flores, hizo hincapié en que la ciudad se posiciona como uno de los municipios más atractivos para invertir en el estado de Sonora, destacando principalmente la gran calidez de su gente, siendo un elemento clave para el crecimiento de la marca en el país, siendo un polo de desarrollo importante.

Lamarque reafirmó la importancia de promover alternativas ecológicas, señalando que hoy en día es fundamental impulsar acciones que contribuyan a la protección del entorno. La nueva agencia automotriz sustentable se ubica sobre la calle Miguel Alemán, entre Mayo y Tetabiate, y representa una apuesta por la innovación, la movilidad limpia y el desarrollo sostenible en Cajeme.

Javier Lamarque encabeza inauguración de agencia automotriz sustentable en Cajeme

Fuente: Tribuna del Yaqui