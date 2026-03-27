Llantatón por Nuestra Salud: Hermosillo tendrá recolección de llantas en la colonia Solidaridad

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la dirección de servicios públicos municipales, tendrá su jornada de recolección de llantas viejas y usadas en la colonia Solidaridad, en el sector norte de la ciudad.

La jornada denominada Llantatón por Nuestra Salud, tiene el objetivo de recolectar neumáticos en desuso y prevenir riesgos ambientales y sanitarios y se llevará a cabo en la cancha de fútbol ubicada en calle Sierra de Tepehuanes y Lázaro Mercado, el día sábado 28 de marzo, en un horario de 7 a 10 de la mañana.

Es la cuarta edición de Llantatón y se organiza en coordinación con Servicios Públicos Municipales, Patrulla Verde, Comités CRECES y la empresa WGRIN, como parte de una estrategia para reducir el impacto ambiental y prevenir focos de infección.

Autoridades municipales señalaron que la quema de llantas libera gases tóxicos, metales pesados y sustancias cancerígenas, lo que puede provocar irritación en ojos y vías respiratorias, crisis asmáticas, bronquitis y enfermedades crónicas, por lo que es importante tener un trato especial para sus componentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui