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Huatabampo

Malecón Turístico de la Playa de Huatabampito, la obra que detonó el turismo en el sur de Sonora

Las autoridades esperan que para estas vacaciones de Semana Santa 2026, la playa de Huatabampito reciba la visita de más de 115 mil personas

Malecón Turístico de la Playa de Huatabampito, la obra que detonó el turismo en el sur de Sonora
El Malecón Turístico de Huatabampito se inauguró un 28 de marzo del 2025 Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Mayor seguridad, una derrama económica constante, así como una proyección turística a nivel nacional, es lo que se ha logrado a un año de la inauguración del Malecón Turístico de la Playa de Huatabampito.

Durante las vacaciones de Semana Santa 2025, la playa de Huatabampito registró la visita de 115 mil personas, consolidando al nuevo malecón como uno de los principales destinos turísticos de la región del Mayo.

Vienen varios visitantes de ciudades cercanas como Navojoa, Etchojoa, Álamos, Obregón, que cada fin de semana dejan una buena derrama económica… Sin duda esta obra le ha dado un nuevo rostro a Huatabampo y expone sus playas como las más hermosas de Sonora", indicó Eduardo Manuel Ceceña Borboa, regidor presidente de la Comisión de Comercio y Espectáculos en el Ayuntamiento de Huatabampo.

El Malecón Turístico de Huatabampito no solo se limita a un balneario familiar, sino que también se ha convertido en plataformas para la realización de competencias deportivas, conciertos al aire libre, así como festivales culturales y artesanales de la etnia yoreme mayo.

Ceceña Borboa puntualizó que además de la construcción del área de baños, el gobierno del estado de Sonora contempla la cristalización de una segunda etapa del malecón, la cual consiste en la extensión de los carriles de automóviles hasta conectarlo al parque acuático de Santa Bárbara, antes de que finalice la administración de Alfonso Durazo Montaño.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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