Se espera un fin de semana con lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del estado de Sonora: Conagua

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fin de semana de precipitaciones se espera para algunas zonas del estado de Sonora, principalmente para regiones serranas, según información basada en los pronósticos climatológicos, dijo Guadalupe Jiménez Ortega.

La jefa del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Obregón, dijo que los modelos apuntan a que se registrarán lluvias, luego de semanas sin ellas.

Vamos a observar un aumento en la nubosidad en prácticamente todo el estado a partir de este sábado; también va a aumentar el potencial de lluvias, especialmente para sábado en la noche, domingo y todavía posiblemente el lunes por la mañana", mencionó.

En algunas zonas de la entidad se pronostican las lluvias de hasta 25 milímetros, las mismas que estarían acompañadas por tormentas eléctricas.

Las condiciones más propicias para precipitaciones van a ser en lo que sería la Sierra Madre Occidental, más que nada en la parte media y alta del río Yaqui y del río Sonora", señaló.

Subrayó que el paso de ese sistema mitigará las altas temperaturas que se han estado sintiendo, provocando un descenso de alrededor de cinco grados centígrados.

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Fuente: Tribuna del Yaqui