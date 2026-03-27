"Se ve muy complicado": Concesionarios sobre los costos de reactivación de transporte urbano en Empalme

Empalme, Sonora.- Adeudos fiscales, falta de liquidez y poca respuesta de los usuarios, más el costo del combustible, que ha tenido un considerable incremento durante las últimas semanas, complican el proyecto de reactivación del servicio de transporte urbano en Empalme.

Actualmente, de las cuatro rutas con que cuenta el transporte urbano en esta ciudad, dos se encuentran abandonadas desde hace cinco años, y a pesar de esfuerzos para tratar de reactivarlas, estos han fracasado.

Víctor Manuel Salas Sánchez, líder de concesionarios del servicio urbano y recientemente nombrado dirigente de la Federación de Trabajadores del Desierto de Sonora (Fetrades) en Guaymas y Empalme, manifestó que el panorama se ve muy complicado, pero se buscan todas las alternativas posibles para que al menos se reactive una de las dos rutas en abandono.

Comentó que el año pasado se reactivó la ruta Prepa, pero las cuatro unidades que entraron en operación solo duraron dos semanas en circulación, pues la falta de pasaje les hizo incosteable seguir trabajando.

Indicó que entre los problemas que enfrentan están el pago de cuota fija, en la que el que menos debe son tres años, y revalidación de concesión, cuyos adeudos son de algunas decenas de miles de pesos, a lo que se le debe sumar recargos y multas, "y ahora el costo del diésel, que ya superó los 30 pesos por litro".

Por su parte, la coordinadora del Transporte Municipal, Ruth Johana Valenzuela Urías, expuso que se trabaja para reactivar de nuevo la ruta Prepa, por lo pronto, para beneficio de toda la comunidad usuaria, pero de manera muy especial de los estudiantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui