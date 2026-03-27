Hermosillo, Sonora.- Sonora continúa demostrando por qué es el número uno en México en el deporte de boccia, al proclamarse campeón en el Primer Nacional para Atletas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral, celebrado en Piedras Negras, Coahuila.

Además de ser campeones de la Paralimpiada Nacional 2025, donde se dominó el medallero de la disciplina, tras obtener dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce, obteniendo un total de seis medallas, seguido de los equipos del Estado de México y Jalisco, respectivamente.

Selección sonorense se proclama campeona de boccia en el Nacional de Coahuila

El medallista mundial Dubier Antonio Paredes Moroyoqui ganó una de las preseas, ya que sobresalió en la categoría BC2 Individual Varonil; por su parte, la también ganadora de podios internacionales Luzdana Guadalupe Paredes Samaniego se llevó el oro al conquistar el campeonato en la BC1 Femenil.

Las tres medallas de plata fueron obtenidas de forma individual por Rogelio Alexis González Quiroz en BC2, Denise Abigail Rodríguez Andrade en BC4 y Valeria Padilla Cásarez en BC2.

uD83DuDD34 Sonora uD83CuDF35 terminó en primer lugar en el medallero (uD83EuDD47x2,uD83EuDD48x3,uD83EuDD49x1) durante el Primer Nacional de Boccia @CODESONoficial ?? https://t.co/lBqnxONekY pic.twitter.com/1ZOfq3Fyga — Score MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Score_MX) March 27, 2026

Finalmente, el único bronce obtenido lo ganó Addiel Adrián Ocampo Ramos, también en la categoría BC4 Individual Varonil, completando así las seis medallas que posicionaron a Sonora en el sitio de honor en el medallero de boccia en la primera edición del certamen oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui