Hermosillo, Sonora.- El próximo domingo 29 de marzo de 2026 en la capital del estado de Sonora se realizará la segunda edición del Taco Fest, en donde se contará con la participación de 50 variedades de taquerías hermosillenses; los visitantes podrán degustar carne asada, tacos al pastor, entre otros guisos.

La directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Fernanda Cisneros Rodríguez, señaló que organizan este evento para los hermosillenses y visitantes, que inicia a partir de las cinco de la tarde por el bulevar Hidalgo.

Taco Fest 2026: Hermosillo se prepara para su segunda edición este domingo 29 de marzo de 2026

El evento contará con un ring en el que tendrán 14 exhibiciones de peleas de box, seguido de que contará con el reto del Taco Challenge, donde los que participen buscarán completar el reto de comer 30 tacos; además, se contará con la elaboración del Taco al Pastor más grande de la H, el cual tendrá un diámetro de cuatro metros, elaborado por la Universidad Vizcaya de Las Américas.

Las taquerías participantes en el evento concursarán en categorías como:

Mejor taco de carne asada de La H.

Mejor taco al pastor de La H.

Taco más creativo de la H.

Sin embargo, también se contará con los negocios ganadores de PercheFest y Dogo Fest. Las y los asistentes disfrutarán de una cartelera de música en vivo por las bandas Rock Evolution, Cuarto Frío, Grupo Vintage y la participación especial de Dany Symons.

Este evento, que se realiza en equipo con las y los ciudadanos, forma parte de la celebración del séptimo aniversario de Viactiva, en el que contará con un pastel gigante de bollitos elaborados por estudiantes de Gastronomía de la Universidad Vizcaya de Las Américas.

Para la preparación del Taco al Pastor más grande de la H se utilizarán 100 kilogramos de carne, 50 kilogramos de tortillas, 10 kilogramos de cebolla, 5 miligramos de cilantro, 30 kilogramos de aguacate, 30 litros de salsa roja, 30 litros de salsa verde y 20 kilogramos de piña, un esfuerzo colectivo que brindará vida a esta atractiva exhibición culinaria.

uD83CuDF2EuD83CuDF2E ¡Llega el Taco Fest 2025 a Hermosillo!



Este 30 de marzo, 70 negocios compiten por el mejor taco de carne asada y al pastor en el aniversario de Víactiva. No te pierdas la fiesta en la Plaza Zaragoza a las 17:00 horas. @tonoastiazaran @andradeivone @eduardoacunap… pic.twitter.com/BtTp2n0aiD — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) March 28, 2025

El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo que se realiza en equipo con los comerciantes locales e invita a formar parte de la experiencia, la cual busca consolidarse como una plataforma para impulsar negocios, ya que quienes han resultado ganadores en competencias anteriores logran incrementar sus ingresos y posicionar sus establecimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui