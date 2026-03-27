Tras 30 años de espera, Durazo Montaño refuerza acciones de salud y abasto de agua en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante su recorrido por el sur de Sonora, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, dio el banderazo de inicio a la Mega Jornada Nacional contra el Dengue y Chikungunya 2026 en la comisaría de Masiaca. También anunció la rehabilitación de un pozo de agua en la comunidad de Teachive.

Además, el mandatario estatal realizó la entrega de maquinaria para que el Ayuntamiento de Navojoa pueda reforzar su atención a los servicios públicos, así como las acciones preventivas en las jornadas de descacharre y rehabilitación de drenajes.

Durazo Montaño precisó que con el inicio de la Mega Jornada Nacional Contra el Dengue, se pretende anticiparse al ciclo de lluvias en la región y eliminar el mayor número de potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue en la región.

Durante estos días, las brigadas de salud y servicios públicos se enfocarán en la eliminación de criaderos, descacharrización y concientización; estas acciones se realizan en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud del Estado (SSA), ya que la prevención es nuestra mejor herramienta, limpiando nuestros entornos para salvar vidas mañana", afirmó el mandatario estatal.

Tras 30 años de espera, hoy es una realidad para Teachive, Masiaca, Jocojahui y Las Bocas. Con una inversión de $4.7 MDP, este nuevo pozo aporta 22 litros por segundo para garantizar que el agua llegue a cada hogar.



Cumplimos con hechos para que las familias vivan mejor.… pic.twitter.com/wtwNrX62nH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 27, 2026

Por su parte, José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en Sonora, hizo el llamado a la población para que colabore con los brigadistas, permitiéndoles el paso a sus hogares y manteniendo sus patios libres de maleza y cacharros.

Mientras que durante su segundo evento, el gobernador del estado hizo entrega de la rehabilitación de un pozo de agua en la comunidad de Teachive, al sur del municipio de Navojoa, donde los habitantes tenían más de 30 años con problemas de desabasto en sus hogares.

Para esta obra se invirtieron más de 4.7 millones de pesos (mdp) y aportará más de 22 litros de agua por segundo, para garantizar el abastecimiento en las comunidades de Jocojahui, Las Bocas Teachive, Cucajaqui y Choacalle.

Venimos a resolver un problema que tienen ustedes 30 años demandando; no es posible que a estas alturas de la vida haya comunidades que carezcan del servicio de agua potable", puntualizó Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui