(VIDEO) Vuelo de Volaris deja pasajeros varados en Ciudad Obregón por más de medio día

Ciudad Obregón.- Pasajeros del vuelo 3317 de la aerolínea Volaris denunciaron en redes sociales que permanecieron varados por más de 12 horas luego de un retraso desde la noche del jueves en el Aeropuerto de Ciudad Obregón.

Los afectados cuentan que permanecieron más de dos horas dentro de la aeronave sin poder despegar, mientras personal de la tripulación intentaba resolver una falla en el sistema de audio del avión.

Mencionaron también que durante el tiempo que estuvieron a bordo permanecieron bajo condiciones incómodas, destacando el intenso calor al interior del avión, pese a la presencia de menores de edad, lo que generó aún más inconformidad entre los viajeros.

Luego del descenso de la aeronave, el retraso se prolongó por más de 12 horas, sin respuesta precisa ni información clara respecto a la salida del vuelo.

Del mismo modo, los pasajeros mencionaron que no les brindaron la opción de reembolso, situación que calificaron como injusta, al considerar que el retraso no estaba en sus manos.

Fuente: Tribuna del Yaqui