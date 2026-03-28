Clima de la noche en Sonora HOY sábado 28 de marzo; se esperan chubascos y altas temperaturas

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado se perfila con condiciones variables en gran parte del país, mientras diversos sistemas atmosféricos interactúan generando lluvias, viento y cambios en la temperatura. En el caso de Sonora, el escenario estará marcado por la presencia de inestabilidad, lo que traerá consigo un ambiente cambiante durante las próximas horas y la madrugada del domingo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura combinada con el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá el desarrollo de chubascos en distintas regiones de Sonora. Estas precipitaciones podrían presentarse de forma dispersa durante la noche, acompañadas de descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo en algunos puntos.

El ambiente se tornará más fresco conforme avance la noche, especialmente en zonas serranas, donde las temperaturas podrían bajar de manera significativa durante la madrugada del domingo. En estas regiones se prevén valores mínimos cercanos a los cero grados, con probabilidad de heladas.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo, para las siguientes tres horas, en regiones del noroeste, norte y noreste de #México. pic.twitter.com/DTUUuven7j — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 29, 2026

Otro factor será el viento, pues se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras en áreas desérticas y reducir la visibilidad en tramos carreteros. Estas condiciones también podrían provocar la caída de ramas o estructuras ligeras, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La combinación de viento y nubosidad mantendrá un ambiente templado a fresco durante la noche, contrastando con las altas temperaturas registradas durante el día.

Temperaturas para el domingo

Para el domingo 29 de marzo, Sonora experimentará un contraste térmico notable. Durante el día, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius, especialmente en zonas del centro y sur del estado. Sin embargo, durante la mañana persistirá un ambiente frío en regiones serranas, donde los valores podrían ubicarse entre menos cinco y cero grados Celsius, con heladas al amanecer.

El Frente Frío número 42, junto con su masa de aire polar, continuará desplazándose hacia el noreste del golfo de México, dejando de afectar gradualmente al país. No obstante, su influencia todavía se sentirá en forma de descenso de temperatura en varias regiones. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical y los canales de baja presión seguirán favoreciendo condiciones de inestabilidad, lo que explica la presencia de lluvias en estados del norte, occidente y centro, incluyendo Sonora.

Consulta en el gráfico las #Temperaturas mínimas de esta mañana.?? pic.twitter.com/v5HDbIvyDk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 28, 2026

Clima en el resto de México

A nivel nacional, se prevén lluvias de distinta intensidad. Destacan precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Asimismo, persistirá el evento de "norte" con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en esa región.

Baja California: lluvias aisladas y ambiente templado a cálido

Baja California Sur: intervalos de chubascos y ambiente caluroso

Chihuahua: lluvias muy fuertes y ambiente frío a templado

Coahuila: lluvias aisladas y viento moderado

Nuevo León: lluvias aisladas y ambiente cálido

Tamaulipas: lluvias aisladas y viento con rachas moderadas

Sinaloa: lluvias fuertes y ambiente caluroso

Durango: lluvias muy fuertes y ambiente fresco

Zacatecas: lluvias fuertes y temperaturas templadas

Nayarit: lluvias fuertes y temperaturas muy calurosas

Jalisco: lluvias fuertes con posibles tormentas eléctricas

Colima: lluvias fuertes y ambiente caluroso

Michoacán: lluvias fuertes y ambiente cálido

Guerrero: intervalos de chubascos y altas temperaturas

Oaxaca: lluvias muy fuertes y viento intenso en el istmo

Chiapas: lluvias muy fuertes y ambiente cálido

Veracruz: lluvias fuertes y evento de “norte”

Tabasco: lluvias fuertes y ambiente húmedo

Campeche: chubascos y viento moderado

Yucatán: chubascos y ambiente caluroso

Quintana Roo: chubascos y viento moderado

San Luis Potosí: lluvias aisladas y ambiente templado

Aguascalientes: chubascos y ambiente templado

Guanajuato: chubascos y temperaturas moderadas

Querétaro: lluvias aisladas y viento ligero

Hidalgo: lluvias fuertes y ambiente fresco

Estado de México: chubascos y ambiente frío en zonas altas

Ciudad de México: lluvias aisladas y ambiente fresco

Morelos: chubascos y temperaturas cálidas

Puebla: chubascos y ambiente templado

Tlaxcala: lluvias aisladas y ambiente fresco

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.?? https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/JYTxchpTRH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y SMN