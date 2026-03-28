Clima en Hermosillo: ¿Día lluvioso y nublado? Conagua y su pronóstico para este 28 de marzo del 2026

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 28 de marzo del 2026. Según el pronóstico, podrían seguir las altas temperaturas de los últimos días, y posibles cielos nublados, ¿acaso también será día lluvioso?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones para una temperatura para un ambiente extremadamente caluroso, con una sensación térmica que rondará entre los 22 y 25 grados centígrados, además de una humedad del 41 por ciento, lo que hará que el día sea aún más sofocante con un calor más directo, pero con una muy baja probabilidad de lluvia.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 25 a 29 grados durante el día y máximos de los 37 a 41 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá en los 25 grados, por lo que será un día seco y se sugiere extremar cuidados de posible deshidratación en caso de salir.

Consulta las condiciones del tiempo que se prevén para #México esta noche y el fin de semana en nuestro #VideoPronóstico. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/CwxmI2KU3Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 28, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 3 a 5 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 10 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

??????En entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



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Fuente: Tribuna del Yaqui