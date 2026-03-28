Clima en Sonora: Conagua advierte de posibilidad de chubascos y altas temperaturas este 28 de marzo

Estado de Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 28 de marzo del 2026. Según el pronóstico, se advierte de posibilidad de chubascos, con humedad del 5 a 25 mm, además de altas temperaturas a lo largo del día.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se espera un día con el cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Sinaloa y Sonora, ante precipitaciones de 5 a 25 mm, señalando que por la mañana, el ambiente será fresco, mientras que por la tarde muy caluroso.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para un día caluroso, con temperaturas mínimas de los 22 a 30 grados durante el día y máximos de los 40 a 45 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

????uD83DuDEA9En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte y occidente de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



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De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 20 a 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

uD83CuDF27?uD83CuDF2B?Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas uD83DuDC47 pic.twitter.com/IJRgGxgij8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui