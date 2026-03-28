¿Cuándo y a qué hora será visible la Luna Rosa desde Hermosillo este 1 de abril?

Hermosillo, Sonora.- Este 1 de abril, Hermosillo podrá ser partícipe de este espectáculo de la naturaleza llamado la Luna Rosa. Aunque su nombre sugiere un cambio de color, no es así. Este se remonta a tradiciones culturales de hace siglos que le llamaron así a la primera luna llena de la primavera.

El astrónomo y encargado del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora, Alfredo Manríquez Rangel, comentó que "este fenómeno en realidad no es un fenómeno astronómico como tal, sino es solamente un nombre que se le pone a la primera luna llena de abril".

El origen de este nombre proviene del Almanaque Estadounidense del Granjero (Old Farmer's Almanac), de finales del siglo XVIII, donde se nombraban las lunas llenas del año de acuerdo al clima y a ciertas observaciones que se podían hacer en la naturaleza. En el caso de la Luna Rosa, coincide con la llegada de la primavera y con la floración.

Manríquez Rangel mencionó que es común confundir este nombre con fenómenos astronómicos reales, como la llamada Luna roja o Luna de sangre que sí cambia de color por un eclipse total, o la Luna Azul que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. La Luna Rosa no presenta ningún cambio de color visible y se observa como cualquier luna llena del año.

En Hermosillo, la Luna Rosa se podrá ver alrededor de las 19:12 horas.

A veces se puede ver un tono más anaranjado o rojizo por la atmósfera, pero esto es natural y ocurre cada mes cuando la luna está cerca del horizonte, igual que el sol al atardecer", dijo Manríquez Rangel.

Este evento tiene relevancia cultural y religiosa, pues es la primera luna llena después del equinoccio de marzo, el cual defíne la Semana Santa.

"Siempre se escoge el fin de semana más cercano a esta luna", indicó el astronomo.

Aunque la Luna Rosa llama la atención por su nombre, puede que no sea perceptible.

Muy probablemente se va a ver una luna muy bonita, pero no es un cambio de color ni afecta a nadie, simplemente es una luna llena como cualquier otra", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui