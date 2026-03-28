Desde SLRC, Lamarque asegura continuidad de Morena y llama a consolidar la 4T rumbo a 2027

San Luis Río Colorado, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, aseguró que Morena mantendrá el Gobierno de Sonora rumbo a 2027, independientemente de quién encabece la candidatura o de los perfiles que presente la oposición, al destacar la fortaleza y crecimiento del proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

"Lo único que te puedo asegurar es lo siguiente: Morena va a continuar gobernando Sonora, sea quien sea que vaya por la oposición", afirmó al ser cuestionado sobre el escenario político, incluida la posible participación de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Durante su visita a San Luis Río Colorado, el edil también abordó sus aspiraciones políticas, aclarando que una eventual candidatura no depende de relaciones personales dentro del movimiento, pese a su cercanía con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum. "El asunto aquí no es de amistades. Claro que ayuda, pero no es de amistades", puntualizó.

#Sonora | Javier Lamarque participa en el Encuentro por la Transformación en San Luis Río Colorado, que reúne a actores políticos y sociales en un espacio donde destaca su participación para compartir su visión y fortalecer el movimiento en Sonora uD83DuDDE3?



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Lamarque explicó que en Morena se busca construir una candidatura de unidad, respetando el derecho de todas las personas interesadas en participar, mediante consensos entre los distintos perfiles. "Se tiene que respetar la aspiración del derecho que todos y todas tienen… y construir una candidatura de unidad a través del consenso. Si se dan las condiciones, sería ideal", expresó.

Agregó que, en caso de no lograrse una candidatura única, el proceso interno continuará sin afectar la cohesión del partido en el estado. "Si no, tampoco pasa nada", dijo, al señalar que prevalece una actitud responsable entre los aspirantes.

Respecto a las encuestas que han circulado, consideró que no son definitivas y que la medición clave será la que realice el propio partido. "La buena es la que se va a hacer en su momento", indicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui