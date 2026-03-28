Destaca Célida López respaldo de Alfonso Durazo al sector ganadero con programa Cosechando Soberanía

Bavispe, Sonora.- Con el fin de fortalecer la actividad productiva del sector ganadero en la sierra alta sonorense, el Gobierno de Sonora, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), presentó en Bavispe el Programa Emergente de Financiamiento para Engordadores de Ganado Cosob.

El Gobierno de Sonora impulsa este programa federal Cosechando Soberanía como una estrategia prioritaria para respaldar a productores pecuarios, facilitar esquemas de financiamiento accesibles y fortalecer la engorda de ganado, siendo esta una alternativa que permite dar mayor valor agregado a la actividad ganadera en la región.

Durante esta reunión de trabajo se revisaron avances y se atendieron planteamientos del sector para reforzar acuerdos que permitan ampliar el alcance del programa en beneficio directo de pequeños y medianos productores de la sierra alta, donde participaron Conrado Durazo Montaño, presidente municipal de Bavispe, quien acompañará los trabajos enfocados en fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y los organismos ganaderos de la zona.

Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa, reiteró que, por instrucción del gobernador, se mantiene una agenda permanente de diálogo con el sector primario, en especial con ganaderos que enfrentan retos derivados del contexto sanitario y comercial.

En reunión con los presidentes de las asociaciones ganaderas locales de Bavispe, San Miguelito, Huachinera y Bacerac, expusimos los créditos para engorda de ganado y los proyectos y programas de apoyo para el sector.



Agradezco a los alcaldes Conrado Durazo, de Bavispe, y Samuel… pic.twitter.com/GQ0Ydzkk6s — CELIDA LÓPEZ (@CelidaLopezc) March 29, 2026

El presidente de la Financiera Sidegan, Malik Murillo Orozco, explicó a los socios de las AGL el esquema de financiamiento del programa federal Cosechando Soberanía para la adquisición de créditos para el desarrollo de la actividad pecuaria, ya que, hasta el momento, han colocado más de 60 millones de pesos entre los ganaderos del estado.

Celida López también enfatizó que el objetivo de este proyecto es fortalecer la coordinación regional y continuar impulsando acciones que consoliden la productividad ganadera, fortalezcan la economía local y respalden el patrimonio de las familias productoras de la sierra sonorense, con una bolsa de 360 millones de pesos para la engorda, donde quienes son sujetos de crédito son las engordadoras y asociaciones ganaderas con financiamiento de hasta ocho millones de pesos, ya que esta bolsa estará disponible durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta reunión también participaron Ramón Isaac Zozaya Ochoa, presidente de la Asociación Ganadera Local de Bavispe; María José Lucero Lucero, presidenta de la AGL de Bacerac; Jorge Baltazar, delegado de la AGL de Huachineras; y Rafael Castillo Tineo, presidente de la AGL de San Miguelito; además de Samuel Dávila Ballesteros, alcalde de Huachinera.

Fuente: Tribuna del Yaqui