Durazo y Sheinbaum impulsan acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó un llamado firme a no bajar la guardia en protección de los derechos de las mujeres. También reiteró su compromiso de consolidar un Sonora más empático, solidario y seguro, durante su participación en una videoconferencia en la sesión conjunta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durazo destacó que este sistema representa una institución clave para articular esfuerzos entre el gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, las y los gobernadores, al igual que los representantes de distintos poderes, con el fin de avanzar integralmente en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Nos quedamos con una tarea muy amplia que ha surgido de propuestas recogidas en este sistema y con el compromiso de hacer nuestra parte sin regateo alguno en el estado de Sonora para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la entidad", subrayó el gobernador.

Acompañado de Sheila Hernández Alcaraz, la secretaria de las Mujeres, el gobernador Durazo Montaño reiteró que se dará puntual seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados durante esta sesión de instalación, fortaleciendo la coordinación institucional para garantizar resultados efectivos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Apoyo a la red de mujeres en Sonora

Cabe destacar que el gobernador Durazo Montaño ha consolidado en Sonora políticas públicas con perspectiva de género, alineadas con los sistemas nacionales, mediante el fortalecimiento de la red de apoyo para mujeres, incluyendo la creación de estancias temporales para mujeres en situación de violencia extrema.

Asimismo, se han inaugurado 19 Centros LIBRE, que brindan atención psicológica gratuita, además de la creación de la primera Defensoría especializada, orientada a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres sonorenses.

Durazo Montaño reafirmó su compromiso con la seguridad y la integridad de las mujeres, impulsando acciones que consoliden un Sonora más empático, solidario y seguro para todas.

Fuente: Tribuna del Yaqui