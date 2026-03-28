FOTOS: Zumbatón 2026: La energía y la pasión se desbordan en La Sauceda en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Zumbatón 2026 está en pleno apogeo en el Teatro al Aire Libre de La Sauceda, en Hermosillo, con decenas de mujeres de todas las edades que bailan y se ejercitan al ritmo de la música latina. El evento, que comenzó a las 8:00 horas, ha sido un éxito rotundo, con participantes de todas partes de la ciudad.

El evento organizado por la Asociación de Lucha Libre -Tochito- Powerlifting del Estado de Sonora A.C. en su línea de Zumbatón estuvo coordinado por Marcos Villa y representado por Alfredo Robles, presidente de la asociación, Carlos Patrón, vicepresidente, y María Luisa Cañez, directora de Alta Frecuencia.

Zumbatón 2026: La energía y la pasión se desbordan en La Sauceda en Hermosillo

Entre los invitados especiales destaca la presencia de José Pablo Rubio en representación del diputado Omar del Valle Colosio, así como de Nelson Martínez de la Torre en representación del rector Abel Leyva de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

La energía en el lugar es palpable, con música que te mueve y ritmos que te hacen vibrar. Las participantes, vestidas con sus mejores outfits de baile, se mantienen dando todo de sí, olvidándose del estrés y conectándose con su lado más divertido.

Zumbatón 2026: La energía y la pasión se desbordan en La Sauceda en Hermosillo

Las primeras dos horas han estado a cargo de la instructora Luz Elena Meza y, posteriormente, el maestro de zumba Óscar Gutiérrez. El evento cuenta con premios en efectivo para las tres ganadoras, así como medallas para las 10 mejores. Pero lo más importante es la experiencia en sí, donde las participantes pueden disfrutar de la música, la compañía de otras mujeres y la oportunidad de liberarse y sentirse increíbles.

"Este Zumbatón es para ti", rezaba la publicidad del evento. Para que bailes, sudes, sonrías y te sientas increíble. "No importa si nunca has ido, no importa si crees que no puedes... Aquí vienes a disfrutar, a liberarte y a brillar". El Zumbatón 2026 continuará hasta que todas las participantes hayan dado su máximo esfuerzo.

Zumbatón 2026: La energía y la pasión se desbordan en La Sauceda en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui